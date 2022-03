Moviola Napoli-Milan: Bennacer e Osimhen a terra, chiesti due rigori

La gara più attesa del 28esimo turno, con Juventus e Inter interessate. A Napoli, gli azzurri di Spalletti ospitano il Milan per un match delicatissimo e che può valere un pezzo di Scudetto. Partita subito incandescente al Maradona, vista la richiesta di un rigore da parte dei rossoneri.

Al 5', infatti, Bennacer è entrato in area su invito di Giroud: centrocampista algerino a terra dopo un contatto con Koulibaly, ma il direttore di gara, Orsato, ha lasciato proseguire tra le vibranti proteste del Milan. Ammonito Pioli, furioso come il resto della panchina rossonera.

Timide proteste da parte del Napoli al 13' dopo un intervento di Kalulu su Osimhen dall'altra parte del campo: Orsato ha semplicemente assegnato il calcio d'angolo per il Milan dopo la deviazione dello stesso difensore rossonero in seguito al contrasto con l'avversario. Dalle immagini al replay la dinamica non è chiara.

Sul finale di primo tempo contrasto molto duro tra Giroud e Ospina: cross all'indirizzo del francese che prova a colpire il pallone, ma centra il portiere, in uscita. Il confronto è deciso: Orsato esce il giallo per l'attaccante rossonero, ma la dinamica lascia qualche dubbio per il cartellino, che poteva anche non essere estratto. Il portiere del Napoli ha sì anticipato nettamente il francese, ma quest'ultimo ha sempre seguito la sfera, andando fortuitamente al contrasto.

Regolare il vantaggio del Milan: al momento del tocco di Kessié bravo Giroud a rientrare dal fuorigioco e a mettersi in linea con la difesa del Napoli.

