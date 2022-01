Moviola Milan-Spezia: Messias segna, Serra non dà il vantaggio e si scusa

E' stato un Milan-Spezia destinato a far discutere, quello andato in scena a San Siro: i bianconeri di Thiago Motta hanno vinto all'ultimo secondo grazie alla rete di Gyasi, ma episodio controverso poco prima del goal degli ospiti.

E' il 92' e la formazione di Pioli è in attacco: Rebic avanza sulla trequarti e viene atterrato, ma riesce a servire Messias che all'interno dell'area, con il mancino, batte Provedel insaccando in rete. Sarebbe la rete del 2-1 rossonero, ma Serra fischia.

Il direttore di gara ha fermato il gioco prima che la palla arrivasse all'attaccante del Milan, scusandosi subito tra le proteste dei giocatori rossoneri. Si tratta di un errore, effettivamente: l'arbitro avrebbe dovuto aspettare lo sviluppo dell'azione, favorendo il vantaggio.

La partita poi è cambiata, e di conseguenza il risultato. Un episodio che riporta alla mente quel che è accaduto in Juventus-Roma dello scorso 17 ottobre, quando Orsato non ha fatto proseguire l'azione, segnalando poi su segnalazione del VAR il calcio di rigore per i giallorossi.

Dinamiche diverse, però, in quel caso: in quella circostanza ci furono due diversi atteggiamenti da parte di arbitro e guardalinee (venne segnalato anche un fuorigioco, inizialmente), e si trattava di un calcio di rigore. Qui di una punizione dal limite.

Anche il comportamento dell'arbitro è differente. Serra va subito a scusarsi per l'errore, aspettando di capire se io fischio sia arrivato o meno prima del goal: così è stato. L'episodio farà sicuramente discutere.