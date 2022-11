Moviola Milan-Spezia: fallo di Tomori su Nzola, annullato il 2-1 di Tonali

Niente secondo vantaggio per il Milan dopo il pari di Maldini: Fabbri e il VAR sanzionano un fallo di Tomori su Nzola e annullano il goal di Tonali.

Non solo il curioso episodio del vantaggio del Milan, firmato da Theo Hernandez e convalidato dopo ben cinque minuti a causa di un problema tecnico col VAR: la moviola della gara tra i rossoneri e lo Spezia comprende anche e soprattutto una rete annullata nel secondo tempo al subentrato Tonali.

Il centrocampista lodigiano è andato a segno con uno spettacolare destro da fuori area, rispondendo così al pareggio del figlio d'arte Daniel Maldini. Il goal è stato in un primo momento convalidato, ma successivamente l'arbitro Fabbri è stato richiamato all'on field review decidendo di annullarlo: sanzionato un fallo di Tomori su Nzola all'inizio dell'azione.

La decisione è in effetti corretta, in quanto l'ex giocatore del Chelsea è intervenuto irregolarmente, mancando il pallone in scivolata e colpendo Nzola a una gamba.

Un fallo che, in un primo momento, aveva sollevato i dubbi e le proteste della formazione bianconera prima del goal di Tonali.

Attimi di confusione, poi, dopo la decisione di Fabbri: in un primo momento è sembrato concedere la rete, tanto da far scattare l'esultanza dei giocatori rossoneri. In realtà ha indicato la correzione.

All'83' ammonizione per Nzola, Giroud e Theo Hernandez per una mini-rissa esplosa dopo un intervento al limite dello stesso Nzola su Tonali: un episodio che ha poi acceso gli animi.