Moviola Milan-Lazio: contatto Immobile-Kessié, è rigore

La moviola di Milan-Lazio: la prima frazione di gioco si è chiusa con un rigore assegnato per un fallo di Immobile ai danni di Kessié.

45+3’ - Sugli sviluppi di un corner per il Milan, il pallone arriva a Franck Kessié che, dopo aver superato Immobile, viene toccato sul piede destro dall’attaccante della Lazio. Il direttore di gara Chiffi, prima ha lasciato correre poi, richiamato dagli assistenti del VAR, ha cambiato la sua decisione a seguito di un on field review. Nell’occasione sono stati ammoniti Immobile e Reina per proteste e in seguito anche Luis Alberto. Sul dischetto è andato lo stesso Kessié che ha colpito la traversa.