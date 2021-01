Moviola Milan-Juve: proteste sul goal di Calabria e sul mancato giallo a Bentancur

Due episodi da moviola in Milan-Juventus: il contatto Rabiot-Calhanoglu sul goal di Calabria e il secondo giallo per Bentancur. Niente VAR.

Primo tempo di - tutto sommato tranquillo dal punto di vista degli episodi per Irrati, che ha il suo bel da fare al termine della frazione: sotto la lente d'ingrandimento un contatto tra Rabiot e Calhanoglu all'alba dell'azione che porta al goal di Calabria.

Il recupero palla rossonero nasce dopo un contrasto tra il turco e il francese, con quest'ultimo che cade a terra e dà l'impressione di essere stato sbilanciato: nessun fischio, per Irrati è tutto regolare.

Silenzio anche da parte del VAR Orsato che, evidentemente, non ha ritenuto l'esistenza di un chiaro ed evidente errore, tale da chiamare il collega alla 'On Field Review'.

Altre squadre

Nella ripresa vanno in scena le proteste a parti invertite per un intervento al limite su Castillejo di Bentancur che, già ammonito, viene graziato da Irrati e sostituito subito dopo da Pirlo per evitare problemi.

Qualche timida protesta anche nei minuti di recupero finali per un contatto in area tra Brahim Diaz e Rabiot: secondo Irrati, però, non ci sono infrazioni e il Var non interviene.