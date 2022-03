Moviola Liverpool-Inter: palla e poi gamba, giusta l'espulsione di Sanchez?

La moviola di Liverpool-Inter:

63' - L'Inter rimane in 10 uomini, pochi minuti dopo la rete del vantaggio firmata da Lautaro Martinez: già ammonito, Alexis Sanchez colpisce Fabinho in scivolata e si prende il secondo giallo e il conseguente cartellino rosso dallo spagnolo Mateu Lahoz. Sanchez in realtà prende prima il pallone e poi, sullo slancio, frana addosso al brasiliano. Il fischietto iberico è però inflessibile e lascia l'Inter in inferiorità numerica.

In aggiornamento