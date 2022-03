Juventus e Villarreal si giocano un posto nei quarti di finale di Champions League. Dopo l'1-1 dell'andata, i bianconeri di Massimiliano Allegri e il 'Submarino Amarillo' si affrontano all'Allianz Stadium nel secondo atto della doppia sfida degli ottavi.

Dopo un primo tempo in cui la Juve ci prova ma sbatte sul muro eretto dalla squadra di Emery, è la formazione spagnola a sbloccare il risultato a meno di un quarto d'ora dalla fine.

Al 76' Coquelin, entrato da pochi minuti al posto di Trigueros, si incunea nell'area di rigore avversaria e tenta l'azione personale. A fermare l'ex Arsenal è Rugani, che però interviene in ritardo e lo colpisce sulla gamba d'appoggio.

Inizialmente l'arbitro polacco Marciniak lascia correre, poi attende il check del VAR. Il direttore di gara viene richiamato per l'on-field-review: dopo la revisione delle immagini non ha dubbi e fischia il calcio di rigore.

Sul dischetto si presenta Gerard Moreno, anche lui entrato da pochi istanti in campo: Szczesny indovina l'angolo ma non riesce a evitare che la palla finisca in fondo alla rete.