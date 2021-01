Moviola Juventus-Udinese: goal annullati con la VAR a De Paul e Ramsey

Giacomelli, dopo aver consultato la VAR, annulla i goal di Rodrigo De Paul e Aaron Ramsey in Juventus-Udinese per falli di mano.

- , posticipo della quindicesima giornata di , si accende dopo neanche un quarto d'ora. Protagonista Rodrigo De Paul, che all'11' si vede annullare un goal dopo consulto di Giacomelli con la VAR.

L'argentino porta in vantaggio i friulani al termine di una splendida iniziativa personale che coinvolge Lasagna, il quale fornisce l'assist al numero 10 di Gotti che vale il tap-in dello 0-1: la gioia in casa Udinese, però, viene strozzata in gola dalla decisione dell'arbitro.

Giacomelli, infatti, annulla per un controllo in partenza con la mano di De Paul 'smascherato' dall'ausilio tecnologico. Risultato invariato e beffa per gli ospiti.

Ad inizio ripresa, sul punteggio di 2-0 per la , Aaron Ramsey cala il tris in un'azione confusa che lo vede andare in contrasto con Musso prima di insaccare: tutto inutile, perchè il direttore di gara, ancora con la VAR, nota un tocco col braccio e annulla la rete al gallese.

