Moviola Juventus-Sassuolo: rosso a Obiang dopo un'entrata su Chiesa

Poco prima del termine del primo tempo di Juventus-Sassuolo, Obiang è stato espulso da Massa dopo la revisione al VAR: entrata dura su Chiesa.

In una gara caratterizzata dai due problemi fisici occorsi a McKennie e Dybala, il è rimasto in inferiorità numerica pochi minuti prima del duplice fischio di Massa.

Colpa di un intervento pericoloso commesso da Obiang che ha colpito la caviglia di Chiesa, piegandola in modo innaturale: urla di dolore per il figlio d'arte e revisione al VAR per l'arbitro.

Dopo aver visto l'immagine incriminata, Massa non ha avuto dubbi e ha estratto immediatamente il rosso diretto all'indirizzo del centrocampista del Sassuolo, in precedenza ammonito.

Obiang sarà dunque squalificato per il match casalingo dei neroverdi contro il , in programma tra una settimana alle ore 15.

Proteste juventine nella ripresa: imbucata di Ramsey per Ronaldo che prova a saltare Consigli con un pallonetto, ma va a scontrarsi col corpo del portiere. Tutto regolare per il direttore di gara.