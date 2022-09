Moviola Juventus-Salernitana: nessun tocco di mano, rete di Candreva

Protesta di Piatek in avvio di gara dopo un contatto di Bremer: tutto regolare per il direttore di gara, niente rigore per la Salernitana.

Dopo le vittorie di Napoli, Milan, Inter e Lazio, tocca alla Juventus rispondere sul campo dello Stadium. Di scena la sfida contro la Salernitana, partita benissimo in campionato dopo aver ottenuto la salvezza lo scorso maggio. Una gara essenziale per entrambe. Delicata, per il direttore di gara Marcenaro. Il fischietto ha valutato con il VAR la rete che ha dato il vantaggio alla Salernitana, per un possibile tocco di braccio da parte di Candreva, autore del goal che ha dato il vantaggio ai campani. Nessuna irregolarità ravvista e rete convalidata. Al terzo minuto contatto in area tra Bremer e Piatek in are della Juventus: per Marcenaro non ci sono gli estremi per il rigore. Annullato il pari di Vlahovic: posizione di fuorigioco dell'attaccante serbo.