Moviola Inter-Verona: dubbi sul goal annullato a Faraoni

A dieci minuti dalla fine della partita, un presunto contatto tra Handanovic e Faraoni ha portato all'annullamento del goal.

Solo un episodio dubbio riguardante la moviola di Inter-Verona. Un episodio però che è destinato a far discutere parecchio. Siamo nel finale di partita e il Verona si vede annullare un goal che, anche dopo tanti replay, sembra regolare o comunque molto borderline.

81' - Batti e ribatti nell'area di rigore dell'Inter, il pallone di impenna e sembra in pieno controllo di Handanovic: lo sloveno però non va in presa sicura, Faraoni lo anticipa in area piccola con la spalla e tocca il pallone, buttandolo in fondo al sacco. L'arbitro Abisso ferma tutto per un presunto contatto falloso tra i due, che però non sembra esserci.