Moviola Inter-Sassuolo: de Vrij trattiene Raspadori, sulla ripartenza segna Lautaro

Proteste del Sassuolo sul 2-0 dell'Inter, nato da un contatto de Vrij-Raspadori. Nel primo tempo Barella aveva protestato per un mani di Rogerio.

34' - Barella crossa da destra e Rogerio tocca il pallone con una mano in area. Il terzino brasiliano sembra essere intenzionato a togliere dalla traiettoria del pallone il proprio braccio, che comunque rimane leggermente staccato dal corpo. L'arbitro Irrati decide di non concedere il rigore all'Inter e il VAR non lo richiama a bordocampo.

66' - Episodio controverso in occasione del raddoppio dell'Inter: de Vrij trattiene in area Raspadori, tanto che la maglia dell'attaccante del Sassuolo si allunga, ma Irrati lascia correre nonostante le proteste dei giocatori neroverdi. Sulla ripartenza Lukaku serve Lautaro Martinez, che va a segno con il sinistro trovando la rete del 2-0.

94' - Lukaku viene servito da Sanchez e batte Consigli con il sinistro, ma il goal del possibile 3-1 viene annullato: il centravanti belga è partito in leggero fuorigioco sul tocco del compagno.