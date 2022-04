Moviola Inter-Roma: fallo al limite dell'area su Dimarco, regolari i goal nerazzurri

Inter-Roma, a dir poco fondamentale per il destino di nerazzurri e giallorossi in chiave Scudetto e qualificazione europea, Una sfida a cui guardano anche le altre grandi in attesa di scendere in campo tra domenica a lunedì. Tutti concentrati su una gara in cui le polemiche, almeno nel primo tempo, non si sono verificate.

Già prima del match si era scritto e parlato tanto dell'arbitro Sozza, nato a Milano ma facente parte della sezione di Seregno e dunque arruolabile per il big match della 34esima giornata in quel di San Siro.

Nessun dubbio sul goal del vantaggio nerazzurro, Dumfries scatta in posizione regolare sul pallone filtrante di Calhanoglu. Anche il raddoppio di Brozovic è regolare.

Decisione giusta anche in occasione del fallo su Dimarco al limite, non in area di rigore: in avvio dell'azione petto e non mano da parte di Zalewski. Ammonito Mancini per proteste in seguito alla punizione assegnata da Sozza.

