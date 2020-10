Moviola Inter-Milan: rigore tolto a Lukaku, tocco di Kjaer non volontario

La moviola di Inter-Milan: giusto il rigore concesso a Ibrahimovic, fa discutere la decisione di togliere quello già assegnato ai nerazzurri.

La moviola di -

13' - Milan in vantaggio grazie a Ibrahimovic, che si fa parare un calcio di rigore da Handanovic ma segna sulla ribattuta. Netto il fallo di Kolarov sullo svedese, partito peraltro in posizione regolare. Decisione giusta di Mariani.

56' - Fallo col piede a martello di Kessié su Hakimi non fischiato da Mariani. Il centrocampista ivoriano, già ammonito, ha rischiato di rimediare la seconda ammonizione e quindi l'espulsione.

74' - Polemiche a un quarto d'ora dalla fine: l'arbitro assegna inizialmente un calcio di rigore ai nerazzurri per un contatto Donnarumma-Lukaku, salvo cambiare idea imbeccato dal VAR e fischiare un fuorigioco del belga. Lo stesso Lukaku si trovava infatti al di là di tutti al momento del tocco di Eriksen, anche se il 'passaggio' è stato in realtà di Kjaer: il tocco del danese è stato però considerato non volontario, e dunque non tale da dare avvio a una nuova azione, con Mariani che ha concesso la punizione al Milan.