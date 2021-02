Moviola Inter-Juventus: contatto Young-Cuadrado, rigore concesso col VAR

Episodio da VAR nel corso di Inter-Juventus di Coppa Italia. Ai bianconeri è stato assegnato un rigore dopo un on field review.

VAR protagonista nel corso della semifinale d’andata di Coppa Italia, Inter-Juventus.

Al 25’ infatti, quando il risultato vedeva i nerazzurri in vantaggio per 1-0 grazie al goal segnato al 9’ da Lautaro Martinez, il direttore di gara, Gianpaolo Calvarese, ha assegnato un calcio di rigore a favore dei bianconeri dopo un on field review.

Un paio di minuti prima, la Juventus aveva reclamato la massima punizione per un sospetto fallo di Ashley Young ai danni di Cuadrado e l’arbitro, dopo aver rivisto le immagini al monito, ha effettivamente ravvisato che c’era stata una trattenuta ai danni dell’esterno colombiano.

A fare chiarezza sulla dinamica dell’azione è stato lo stesso Calvarese nel rivolgersi al capitano dell’Inter, Samir Handanovic.

“Rigore netto, lo prende per un braccio”.

Per Young è scattata anche l’ammonizione, pochi istanti prima che Cristiano Ronaldo trasformasse dal dischetto per il momentaneo 1-1.

Lo stesso fuoriclasse portoghese, che poi ha anche realizzato la rete del 2-1, in pieno recupero della prima frazione ha poi rimediato un cartellino giallo per aver tentato di deviare in rete un pallone crossato dalla sinistra da McKennie.

Precedentemente, sul taccuino del direttore di gara erano finiti anche Demiral, Alex Sandro e Vidal, con quest’ultimo che, già diffidato, sarà costretto a saltare la sfida di ritorno.

Nel corso del recupero del secondo tempo, un altro giallo pesante: Alexis Sanchez, già diffidato, è entrato in maniera dura su Chiesa meritandosi un’ammonizione. Anche lui allo Stadium non ci sarà.