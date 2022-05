Il 36° turno di Serie A si conclude con la partita del 'Monday Night'. Al 'Franchi', la Fiorentina di Italiano sfida la Roma di José Mourinho in una sfida che mette in palio punti pesanti nella corsa al quinto posto e alla qualificazione nelle coppe europee della prossima stagione.

Dopo meno di tre giri d'orologio arriva il primo episodio dubbio, che 'costringe' il VAR ad intervenire a supporto del direttore di gara Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

La Fiorentina parte bene e prova subito a far male ai giallorossi. La squadra di Italiano spinge sull'acceleratore e costruisce un'azione pericolosa con Nico Gonzalez, che salta un uomo e cade in area dopo aver superato Karsdorp.

L'arbitro Guida fa inizialmente proseguire il gioco, fino all'interruzione per un fallo a metà campo su Abraham. Il direttore di gara attende l'ok del VAR, che lo manda all'on field review proprio per il contatto tra Gonzalez e Karsdorp: l'impatto tra i due è sulla linea dell'area di rigore, con l'arbitro che - dopo aver rivisto l'azione - concede il penalty per la squadra di Vincenzo Italiano

Sul dischetto si presenta lo stesso attaccante argentino ex Stoccarda, che spiazza Rui Patricio e porta in vantaggio dei viola.

DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Al 24' la Fiorentina cala il tris ancora con Bonaventura, autore del secondo goal. Su indicazione dell'assistente, Guida annulla giustamente il goal per posizione irregolare di Biraghi, che parte in anticipo sul filo sul fuorigioco, prima di servire il numero 5 viola per la conclusione a rete.

Qualche dubbio sul contatto tra Ikoné e Ibanez nel recupero del primo tempo: il difensore giallorosso cerca il contatto spalla a spalla con l'avversario ma non lo trova e cade. L'ex Lille corre verso la porta avversaria dopo essersi liberato dalla marcatura ma viene fermato da Guida a tu per tu con Rui Patricio.

Al 51' altro episodio dubbio. Nico Gonzalez controlla la sfera e va via a Cristante con una giocata al volo in area di rigore. Il centrocampista della Roma si aiuta con le mani, l'argentino cade a terra. Inizialmente Guida sembra orientato a fischiare il penalty, ma si ferma e attende il check del VAR, che conferma la sua decisione e non lo manda all'on field review.