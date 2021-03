Moviola Fiorentina-Milan: Brahim Diaz-Ribéry, contatto regolare

Tutti gli episodi da moviola della sfida del Franchi: goal di Ibrahimovic in posizione regolare, nessun fallo per il contatto tra Brahim e Ribéry.

LA MOVIOLA DI FIORENTINA-MILAN

9' - Il Milan passa in vantaggio con Ibrahimovic, freddo a battere Dragowski a tu per tu. Qualche timida protesta della Fiorentina per un presunto offside dell'attaccante svedese sul colpo di testa di Kjaer. Il classe 1981 però è tenuto però in gioco da Martinez Quarta, rimasto più basso rispetto alla linea.

30' - Contatto sospetto tra Ribéry e Brahim Diaz nell'area rossonera. L'arbitro Marco Guida lascia proseguire, non ravvisando nessun fallo. Il Var non richiama il direttore di gara all'on field review. Nessun fallo sanzionato, gioco che prosegue.