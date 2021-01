Moviola Fiorentina-Inter: il VAR corregge Massa su due rigori

L'arbitro Massa viene corretto dal VAR in due occasioni: concede il rigore all'Inter e ne toglie uno alla Fiorentina.

Primo tempo movimentato quello di - , sia per quanto riguarda l'intensità in campo delle due squadre sia per quanto riguarda gli episodi chiave della partita.

L'arbitro Massa, infatti, senza la presenza del VAR sarebbe andato parecchio in difficoltà in due momenti fondamentali della partita. In occasione del rigore concesso all'Inter, l'arbitro aveva inizialmente lasciato proseguire, prima che grazie all'utilizzo del VAR si notasse il fallo di Terracciano su Sanchez.

Successivamente, Massa ha concesso un rigore alla Fiorentina per un presunto fallo di Skriniar su Kouame. Altra chiamata del VAR e rigore tolto alla Viola: lo slovacco non ha toccato infatti l'attaccante.

Mai come in queste situazioni, l'utilizzo del VAR sembra ormai fondamentale nel mondo del calcio.