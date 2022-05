Moviola Cagliari-Inter: goal annullato per braccio di Skriniar

Se l'Inter perde o pareggia contro il Cagliari, il Milan è matematicamente Campione d'Italia 2021/2022. Tutti gli occhi dei tifosi rossoneri sul match in terra sarda, che vede i rossoblù in campo per evitare la retrocessione in Serie B. Ad arbitrare la sfida dell'Unipol Domus c'è Doveri. Una partita in cui gli episodi non sono mancati, così come capitato a San Siro nel match vinto dal Milan contro l'Aalanta.

Partita combattuta a Cagliari e parecchi fischi dal direttore di gara Doveri per interventi da parte di entrambe le squadre. Il primo episodio da rivedere arriva già al 10': Skriniar segna col gomito in scivolata, trascinando il pallone con lo stesso e non solo con il corpo. Check del VAR e rete annullata per il tocco irregolare su cui Cragno e i giocatori di casa avevano protestato a lungo.

L'articolo prosegue qui sotto

Proteste da parte del Cagliari anche in occasione del vantaggio di Darmian: colpo di testa imperioso, stacco su Ceppitelli su cui il difensore rossoblù va a terra. Stavolta però nessun annullamento: goal confermato.

Lautaro Martinez parte in posizione regolare in occasione del raddoppio: rete del 2-0, nessun fuorigioco da parte dell'argentino.

Seguono aggiornamenti