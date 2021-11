Moviola Cagliari-Atalanta: Carboni colpisce la sfera in mezzo alle gambe di Pasalic

Piccinini fischia il rigore, poi torna sui suoi passi e dopo diversi minuti lascia proseguire il match. E' successo durante Atalanta-Cagliari, per la terza e ultima gara del sabato di Serie A, valida per il 12esimo turno del massimo campionato.

Siamo nella ripresa, con l'Atalanta in vantaggio per 2-1. Nandez perde il marcatore sulla destra, palla in area su cui si avventono sia Pasalic che Carboni. Qua il grande dubbio, visto che dopo aver parlato con la sala VAR e averlo visto al monitor, il direttore di gara ha scelto di cambiare decisione.

Pasalic, infatti, si mette con le spalle rivolte a Carboni, che colpisce la sfera in mezzo alle gambe del centrocampista atalantino: il difensore sardo impatta sì sulla sfera, ma allontanandola con un calcio da dietro e come detto in mezzo alle gambe dell'atalantino.

Piccinini valuta il da farsi e dopo diversi istanti annulla il rigore, facendo proseguire il match. Proteste vibranti da parte di Gasperini in panchina, furioso per il mancato rigore che Zapata era già pronto a battere davanti alla Curva Sud dell'Unipol Domus.