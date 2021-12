Moviola Atalanta-Roma: giusto annullare la seconda autorete di Cristante

La moviola di Atalanta-Roma, terzo anticipo della diciottesima giornata di Serie A:

68' - Sul punteggio di 2-1 per la Roma, Malinovskyi batte un calcio d'angolo a rientrare, Zapata spizza il pallone di testa e Cristante lo devia all'interno della porta giallorossa, come aveva già fatto nei minuti di recupero del primo tempo su una conclusione di Muriel. La seconda autorete del centrocampista campione d'Europa viene però annullata dall'intervento del VAR, in quanto lo stesso Cristante è stato ostacolato alle proprie spalle da Palomino, in posizione di fuorigioco nonostante non abbia toccato la palla. La decisione ci sta.

71' - Punizione dalla trequarti di Veretout e deviazione volante di Smalling, che da pochi passi non dà scampo a un incerto Musso. Anche in questo caso c'è un check del VAR, concluso però dopo pochissimi istanti, in quanto l'ex difensore del Manchester United è partito in posizione regolare.

76' - Su una punizione calciata in area da Malinovskyi, Zapata crolla a terra venendo forse trattenuto da Ibanez. Protestano sia il centravanti colombiano, anche se senza troppa convinzione, che il Gewiss Stadium. L'arbitro Irrati lascia correre e il VAR non interviene. La sensazione è che l'intervento del brasiliano, seppur affannoso, non sia da rigore.