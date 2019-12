Mourinho, frecciata allo United: "Giocano meglio contro squadre più forti di loro"

Dopo la sfida tra il Manchester United e il Tottenham, Mourinho a tirato una frecciata ai 'Red Devils': "Erano furbi nel fingere gli infortuni".

Il ritorno di José Mourinho all'Old Trafford sulla panchina del è stato agrodolce: dagli abbracci del pre-gara all'amarezza della sconfitta per 2-1 contro il , la sua ex squadra, con doppietta di Marcus Rashford.

L'amarezza del tecnico è stata visibile anche in un paio di frecciatine che lo 'Special One' ha riservato ai giocatori avversari, salutati e abbracciati nel pre-partita. A ’BeIN Sports’ ha affermato che i giocatori dello United a fine partita simulavano infortuni per perdere tempo.

“Abbiamo iniziato male, loro meglio. Hanno segnato il primo, quasi il secondo e per i primi 30 minuti erano molto meglio di noi. Poi nell’ultimo quarto d’ora la storia è stata diversa, nel secondo tempo loro hanno fatto passi indietro, hanno iniziato a difendere bassi ed erano furbi nel prendersi falli e fingere infortuni, e sono stati pericoli in contropiede".

Per lo United si tratta della quinta vittoria in 15 partite di Premier. In precedenza erano arrivate anche vittorie in casa contro e , più un pareggio con il .

Proprio a questo proposito Mourinho ha ricordato come lo United abbia fatto punti soprattutto contro squadre che la precedono in classifica.