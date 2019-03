Mourinho spiega l'episodio Sergio Ramos-Messi: "Voleva alzare la temperatura"

Opinionista in attesa di trovare panchina, Mourinho ha commentato il contestato episodio che ha visto protagonista il suo ex difensore.

Una nuova bufera ha investito Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid, infatti, è stato accusato duramente dai tifosi avversari di comportamento scorretto nei confronti di Messi: manata in faccia all'argentino e testa a testa tra i due, con la Pulce imbestialita per il colpo proibito del difensore Blanco. Secondo Mourinho, tutto calcolato.

Con DAZN segui in esclusiva la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Mourinho, che ha allenato Sergio Ramos quando siedeva sulla panchina del Real Madrid, in queste settimane è opinionista per beIN Sports, emittente riuscita a portarlo tra le proprie fila in attesa che l'allenatore portoghese torni ad allenare, presumibilmente dalla prossima estate.

Per Mourinho la manata di Sergio Ramos nei confronti di Messi, è stata architettata con attenzione da parte del difensore:

"Credo che il suo scontro con Messi avesse lo scopo di modificare e accendere il clima in campo. Ha cercato di creare sensazioni diverse in vista del secondo tempo, ha visto un gioco troppo morbido”.

Secondo l'ex allenatore di Manchester United e Inter, infatti, Sergio Ramos avrebbe visto il suo Real Madrid poco deciso a riscattare l'eliminazione dalla Coppa del Re, in un Clasico che ha visto il Barcellona dominare sui Blancos senza dubbio alcuno.

Terminato 1-0 con goal di Rakitic, è stato un Clasico giocato sopratutto a centrocampo, con pochissime emozioni:

"Chi aveva la palla non ha ferito gli avversari, ma non c'era neanche intensità nelle azioni difensive. Non era la temperatura di un derby, di un Clasico che può risolvere il titolo. Sergio sapeva che la gara doveva cambiare".

La foga di Sergio Ramos non è servita a svegliare un Real Madrid completamente annientato nei Clasico stagionali. Ed ora a -12, anche nel campionato: Barcellona e Atletico a contendersi il titolo, Blancos costretti a lottare per il secondo posto dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.