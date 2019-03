Mourinho sicuro: “Juventus-Barcellona in finale di Champions”

Josè Mourinho commenta la corsa alla Champions League: "Juventus e Barcellona hanno esperienza e un giocatore speciale a testa".

L'impresa della Juventus nel match di ritorno contro l' ha impressionato gli addetti ai lavori e ora la squadra di Allegri si candida tra le favorite alla vittoria finale. Josè Mourinho vede la Vecchia Signora già in finale contro il .

Intervistato ai microfoni di 'France Press', lo Special One esprime il suo pronostico sulla massima competizione europea per club:

"La e il Barcellona sono due grandi candidate per questa , ma ci sono anche le squadre inglesi, l’ e il . Tutti parlano di Ronaldo e Messi, ma io preferisco parlare di Juventus e Barcellona. Il mondo si concentra di più sulle individualità, ma io sarò sempre un allenatore di calcio e il calcio continua ad essere uno sport di squadra".

Sarà ancora una questione tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi secondo Mourinho:

"Bianconeri e blaugrama, però, hanno esperienza, talento e un giocatore speciale a testa. Normalmente, dove ci sono questi giocatori speciali, le squadre finiscono per diventare le migliori".

In vista del proprio futuro Mourinho sogna di tornare in corsa per la Champions League: