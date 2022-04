Mourinho secco sul post-gara di Bodo: "Cosa ne penso? Io non penso, la UEFA pensa"

Dopo la sconfitta in rimonta con veementi polemiche subita in Norvegia, la Roma deve ribaltare il risultato contro il Bodo/Glimt vincendo con almeno due goal di scarto per accedere alle semifinali di Conference League.

Josè Mourinho, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, ha presentato la sfida dell'Olimpico.

“Stiamo bene, vogliamo giocare. Siamo forti, siamo preparati e sono molto fiducioso dei miei. Tensioni? Non ho visto nessun giocatore subire la tensione, in nessuna delle 3 partite che abbiamo giocato: la prima è una sconfitta storica per noi. Abbiamo avuto un comportamento esemplare per saper perdere nel modo in cui abbiamo perso e reagire con onore e fair play nonostante l’umiliazione del risultato. Nelle altre 2 partite mai alcun problema per l'arbitro. Domani vogliamo giocare come loro: vogliamo andare in semifinale e anche loro lo vogliono. Avremo il vantaggio di avere lo stadio dalla nostra parte: vogliamo giocare a pallone come abbiamo fatto nelle altre partite, anche in quella che abbiamo perso per 6-1”.

Tante le domande su quanto successo a Bodo nel post-gara, comprese le decisioni della UEFA relative alla sospensione di Knutsen e del preparatore dei portieri giallorosso.

"Quel che è successo giovedì scorso è fuori contesto: è stato un episodio brutto, ma completamente isolato dal contesto. Cosa penso? Io non penso, la UEFA pensa. Io non decido: la UEFA decide".

Mourinho ha poi parlato dell'importanza della panchina, affrontando il tema concreto e quello riguardante le parole di Walter Sabatini.

“La panchina della Roma come soluzione è molto importante: penso esattamente il contrario di quello che pensavo nei momenti di difficoltà. Nei momenti di difficoltà era una panchina con poche soluzioni e adesso ci sono diversi giocatori con qualità diversa rispetto agli altri: senza la panchina contro la Salernitana sarebbe stato difficile vincere la partita. Le parole di Sabatini sulla panchina? Vado a uno dei principi più anziani della propaganda: una bugia ripetuta più volte ogni tanto la gente pensa che sia la verità. Ma una bugia che si ripete più volte sarà sempre una bugia”.

Focus sulle condizioi della sua squadra e sui temi della partita contro il Bodo/Glimt.

“Mancini sta bene, Spinazzola non è in grado di iniziare la partita, ma siamo tutti. Non è che abbiamo perso 2/3-0: è 2-1 per loro. Abbiamo bisogno di fare un goal per pareggiare. Fare dei cambi drastici? No, perché non abbiamo avuto tempo per allenare qualcosa di diverso rispetto a quello che facciamo noi. Abbiamo 90 minuti per giocare tranquilli, ma dobbiamo andare forte. La loro squadra è da rispettare perché è una buona squadra”.