Mourinho diretto: "Gli arbitri vengono puniti? Ok, ma dove sono i nostri punti?"

Finale di stagione intenso per la Roma: in Serie A rimangono le sfide contro il Venezia e il Torino per centrare la qualificazione in Europa League, prima di affrontare la finale di Conference League contro il Feyenoord.

Alla vigilia della sfida contro i Lagunari in programma all'Olimpico, José Mourinho ha parlato del momento dei suoi.

"C'è stata ingiustizia e mancanza di rispetto per gente che lavora tanto come noi. Non penso che ci sia stata mancanza di concentrazione nelle ultime partite: contro la Fiorentina ho visto una squadra stanca. Loro hanno giocato veramente bene, e al di là di quella decisione potevano vincere la partita. Ma siamo stanchi di avere problemi con arbitri e VAR: noi possiamo dire "Hanno sbagliato". Possiamo dire "Ok, vengono puniti", ma dove sono i punti? Io non voglio fare come il PSV a fine campionato, non voglio dire "Complimenti all'Ajax, agli arbitri e al VAR". Io voglio finire quinto o sesto".

Ultime due partite prima della finale di Tirana: capitolo Mkhiratyan e gestione delle energie.

"Mkhitaryan? Non c'è alcuna gestione: è infortunato, basta. Oggi non è neanche in dubbio per domani: è completamente fuori. Noi vogliamo vincere domani, non vogliamo arrivare all'ultima giornata facendo calcoli. Un paio di cambi magari ci saranno, ma non possiamo farne tanti".

La stagione di Zalewski è un po' il simbolo del progetto giallorosso legato ai giovani.

"Zalewski? Non vedo una grande differenza di mentalità tra Zalewski e gli altri giovani: la differenza è che l'opportunità per lui è arrivata in maniera consistente, nel momento in cui la squadra aveva bisogno di un giocatore nella sua posizione e lui si è fatto trovare pronto. Abbiamo deciso di inserirlo quando perdevamo 0-2 contro il Verona all'Olimpico: è stato un rischio, ma ero preparato. Se un'opportunità del genere capiterà a un altro giovane magari la coglierà allo stesso modo: lui è il simbolo di quel che vogliamo noi riguardo la Primavera".

Il futuro è ancora da scrivere, al di là del finale di stagione: la Roma di Mourinho pensa in grande, ma con calma.

"Se arriverà il momento in cui la Roma farà il grande salto? Penso di sì: stiamo crescendo a livello organizzativo. Se paragono noi di agosto a noi di oggi è stato fatto un gran lavoro: il mio contratto ha ancora due anni. Il tempo è necessario: ci sono giocatori che hanno bisogno di tempo, ma in altre squadre il tempo neanche esiste. Poi è una questione di qualità e quantità: abbiamo sofferto quest’anno anche di quantità. L'altro giorno dopo la partita contro la Fiorentina qualcuno mi ha chiesto la differenza tra verticalità e intensità o meno e io gli ho detto che la differenza stava in 140 chilometri di calcio. Questo si paga. Abbiamo organizzazione, abbiamo tempo e la passione dei tifosi: vedremo cosa può succedere la prossima estate. Abbiamo tre grandi partite da giocare, basta parlare del prossimo anno".

Prima di chiudere la stagione in campionato Mourinho e i suoi giocatori ringrazieranno i tifosi.

"Abbiamo deciso internamente che il minimo che possiamo fare è ringraziare i tifosi: io posso farlo qui, i giocatori sui social, ma dopo la partita li ringrazieremo in campo. Il loro sostegno, il loro amore è stato in campo ed è lì che dobbiamo salutarli, al di là del risultato. Al di là del mio piede che Kumbulla ha distrutto ieri, dopo la partita faremo il giro del campo per ringraziare la nostra gente. Dobbiamo farlo perché sono stati veramente fantastici".