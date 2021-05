Mourinho alla Roma, Lo Monaco: “Per quanto guadagna è scarso”

Pietro Lo Monaco commenta la decisione della Roma di ripartire da Mourinho: “Non esprime grandi concetti tecnici e tattici, è una gatta da pelare”.

La notizia dell’approdo di José Mourinho sulla panchina della Roma a partire dalla prossima stagione, si è abbattuta sul calcio italiano con la forza di un terremoto.

La Serie A infatti ritroverà non solo un allenatore che in Italia ha già vinto moltissimo quando guidava l’Inter, ma anche uno dei più grandi personaggi in assoluto dell’intero panorama calcistico mondiale.

Lo Special One, nel corso della sua parentesi nerazzurra, si è distinto non solo per i trionfi ma anche per affermazioni ‘extra-campo’ che di fatto sono rimaste nella storia. Tra gli episodi più noti che l’hanno visto protagonista c’è stata anche la famosa polemica con Pietro Lo Monaco che, dopo in Inter-Catania del 2008, parlò di Mourinho come di “uno da prendere a bastonate tra i denti”.

Il tecnico lusitano, qualche giorno dopo, rispose all’allora dirigente del Catania con una battuta rimasta negli annali.

“Lo Monaco chi? Io conosco monaco di Tibet, Monaco di Montecarlo, Bayern Monaco e Gran Prix di Monaco. Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me, deve pagarmi tanto”.

A tredici anni di distanza da quella polemica, Pietro Lo Monaco, parlando ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha commentato la scelta della Roma di puntare sull’allenatore portoghese.

“Ne prendo atto. A Roma è difficile fare calcio sotto tanti aspetti e non è un caso che l’ultimo Scudetto sia stato vinto con un uomo di grande personalità come Fabio Capello. Quella giallorossa è una proprietà che vuole puntare in alto e quindi ha deciso di prendere Mourinho”.

A Lo Monaco non piace moltissimo il Mourinho allenatore.