José Mourinho aggiunge un altro Derby alla lista delle stracittadine vinte in carriera. Lazio spazzata via nel primo tempo, da parte di una Roma che dimentica la sconfitta dell'andata, scavalcando i cugini in classifica per issarsi al quinto posto alle spalle della zona Champions.

3-0 firmato Abraham-Pellegrini e primo derby capitolino nelle mani di Mourinho, che all'andata aveva visto Sarri festeggiare dopo il successo per 3-2. Per l'ex mister di Tottenham e Chelsea, il successo contro la Lazio è di fatto il suo 79esimo nelle stracittadine, su 118 incontri.

Mourinho ha infatti allenato nella sua carriera sempre squadre con uno o più Derby da giocare nell'arco della stagione: da quello di Lisbona alla guida del Benfica, passando per la mole di incontri cittadini negli anni londinesi con Tottenham e soprattutto Chelsea. Senza dimenticare ovviamente i Derby delle Madonnina tra Inter e Milan e quelli di Madrid tra il suo Real e l'Atletico. Nei 118 Derby, Mourinho ha rimediato 20 sconfitte e solamente 19 pareggi.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo il tris che ha permesso alla Roma di costruire il successo finale e il sorpasso, Mourinho ha tra l'altro bacchettato i tifosi, troppo entusiasti - con tanto di olè - nonostante mancasse ancora un tempo.

Al termine di Roma-Lazio, Mourinho ha parlato così:

"Grande prestazione. Contro l'Atalanta era stata una vittoria solida, oggi è stato veramente speciale. Sembrava che tutto quello pianificato sia stato messo in campo. Abbiamo extrameritato, ma loro hanno giocato con orgoglio il Derby nella ripresa. In campionato le attuali prime quattro finiranno quattro, poi ci sono altre quattro che lottano per il quinto. Finire quinto o ottavo è una differenza, vediamo se riusciremo a finire bene".

Mourinho è anche tornato sugli olè di fine primo tempo:

"Non mi piacciono gli olè e quando i giocatori intepretano gli olè nel modo sbagliato. Non mi piacciono al termine della partita, figurarsi al 43'. Il rispetto è una cosa molto bella"

Il tecnico della Roma è soddisfatto di Abraham, non solo per i goal segnati:

"Esigo tanto di Tammy perchè so il suo potenziale. Non parlo di reti, deve giocare ogni gara con questo atteggiamento".

Al quinto posto, la Roma affronterà nel 31esimo turno la Sampdoria, prima di tornare in campo in Europa League per la terza sfida stagionale al Bodo/Glimt: dopo la vittoria nel Derby, si apre il momento clou dell'annata.