Con l'assenza di Pellegrini e il ritorno di Smalling, José Mourinho può cambiare il modulo della sua Roma contro la Lazio e passare al 3-4-2-1.

Una Roma tutta nuova nel match più delicato, il derby contro la Lazio. José Mourinho, allenatore dei giallorossi, sta studiando il passaggio alla difesa a tre in vista della stracittadina, in programma oggi alle 18:00 e valida per il sesto turno di Serie A.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l'assenza dello squalificato Lorenzo Pellegrini spinge lo 'Special One' a cambiare modulo nel match contro i biancocelesti di Sarri. Mourinho potrebbe passare al 3-4-2-1, con Smalling a completare il reparto difensivo con Mancini e Ibanez e la coppia Mkhitaryan-Zaniolo alle spalle di Abraham. Il sacrificato potrebbe essere El Shaarawy, che potrebbe prendere il posto dello squalificato Pellegrini ma che rischia di restare fuori in caso di rivoluzione tattica.

Mourinho ha già schierato la difesa a tre negli ultimi minuti della sfida contro il Verona, persa per 3-2, e potrebbe riproporla proprio contro la Lazio. Nei giorni scorsi, il portoghese ha provato il nuovo modulo a Trigoria: ora dovrà sciogliere le riserve e decidere di puntare sulla difesa a tre o a quattro.

In caso di 4-2-3-1, Mourinho vuole riproporre la coppia Mancini-Ibanez, con Karsdorp a destra e uno tra il rientrante Vina e Calafiori a sinistra. L'uruguaiano proverà fino all'ultimo ad esserci. In mezzo al campo tocca ancora a Cristante e Veretout, con El Shaarawy, Mkhitaryan e Zanolo alle spalle di Tammy Abraham.