Mourinho rifiuta 100 milioni di euro: declinata l'offerta del Guangzhou Evergrande

Il patron del Guangzhou Evegrande avrebbe offerto più di 30 milioni a stagione per avere Mourinho ma lo Special One vuole restare in Europa.

C'è chi dice no. Nel giorno in cui El Shaarawy dovrebbe volare a Shanghai, infatti, arriva la notizia secondo cui Josè Mourinho avrebbe rifiutato un contratto faraonico del Guangzhou Evergrande.

Lo Special One, secondo 'Sky Sport UK', avrebbe declinato un'offerta superiore ai 31 milioni di euro a stagione messa sul piatto dal patron Xu Jiayn lo scorso aprile.

Mourinho in avrebbe guadagnato circa 100 milioni di euro in tre anni però, come detto, il portoghese ha detto no perché preferisce continuare la sua carriera da allenatore in Europa.

Jose Mourinho has turned down a record £88million (€100m) contract to manage Chinese club Guangzhou Evergrande, according to Sky sources — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 7, 2019

Negli scorsi mesi il nome di Mourinho era stato accostato a , e ma per vari motivi quelle piste non hanno portato a trattative concrete.

La cosa certa, ad oggi, è che Mourinho in passato aveva già rifiutato anche la panchina della Nazionale cinese. Ora ecco un altro no da 100 milioni di euro.

Il Guangzhou Evergrande peraltro è una delle società più importanti in Cina ed è stata già allenata da tecnici del calibro di Marcello Lippi e Felipe Scolari. Non abbastanza, evidentemente, per convincere Mourinho.