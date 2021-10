Mourinho, record "special": imbattuto in casa da 42 partite in Serie A

L'allenatore portoghese con la vittoria contro l'Empoli nell'ultimo weekend ha raggiunto quota 42 gare consecutive da imbattuto in casa in Serie A.

Che fosse "Special", anzi "Special One" si era già capito da un po': dalla sua conferenza stampa di presentazione al Chelsea, quando ha coniato il termine da tutti conosciuto. Dai tempi dell'Inter e del Triplete conquistato in nerazzurro: alla Roma José Mourinho sta proseguendo quanto iniziato in Italia.

Lo sta facendo allungando una striscia da record: in giallorosso, finora, non ha mai perso le gare casalinghe in campionato disputate all'Olimpico, vincendo contro Fiorentina, Sassuolo, Udinese e, nello scorso weekend, contro l'Empoli.

Con questi risultati, l'allenatore portoghese è salito a quota 42 gare consecutive da imbattuto in Serie A: in breve, non ha mai perso un singolo match tra le mura amiche in campionato durante le sue esperienze in Italia.

Al primo anno, nella stagione 2008/09, 14 vittorie e 5 pareggi in 19 gare, al secondo, 2009/10, 15 successi e 4 pari: in questo 4 vittorie su 4. Una soglia record difficile da raggiungere: nessuno come lui.

La prossima della Roma in casa sarà contro il Napoli di Luciano Spalletti, tema del siparietto andato in scena a DAZN: intanto Mourinho si gode il dato "Special" registrato in Italia.