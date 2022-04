Mourinho può esultare: "Sull'1-0 sapevamo che era fatta, Zaniolo fa vendere"

La Roma scaccia gli incubi e fa la voce grossa all'Olimpico: pesante 4-0 inferto al Bodø/Glimt che vendica il clamoroso 6-1 subìto nella fase a gironi e il 2-1 in favore dei norvegesi nell'incontro dell'andata.

Per i giallorossi ci sarà l'ostacolo Leicester da superare in semifinale per approdare alla finalissima di Conference League in programma a Tirana il prossimo 25 maggio, gara che potrebbe regalare un trofeo in grado di dare un senso più positivo all'intera stagione.

Intervistato da 'Sky Sport', José Mourinho non può che esultare per l'obiettivo raggiunto.

"La semifinale era la cosa più importante, abbiamo giocato con intensità e qualità nelle uscite e sull'1-0 sapevamo che era fatta. Ero fiducioso anche dopo il 2-1 in Norvegia, ho sempre avuto la sensazione della nostra superiorità: il problema, semmai, è aver vinto solo la quarta partita".

Prestazione sublime di Zaniolo che si porta a casa il pallone in virtù della tripletta realizzata stasera.

"Zaniolo fa vendere, si parla tanto di lui, del perché gioca o non gioca. Sarebbe meglio per lui e per il calcio italiano se fosse lasciato tranquillo, stasera siamo riusciti a nascondere la sua titolarità. Sapevamo che avrebbe attaccato bene la profondità. Domani sarà in prima pagina".

A 'DAZN' Mourinho conferma le ottime sensazioni avute alla vigilia.

"Era una partita senza storia, lo abbiamo capito fin da subito. Il nostro è un processo di crescita, serve tempo. Non voglio paragonare il Bodo alla Lazio, la Lazio è più forte, però abbiamo visto come sia una squadra in grado di metterti in difficoltà".

Tra la Roma e la finale di Tirana ci sarà il Leicester.

"La Premier League ha quattro squadre nelle varie semifinali europee, il livello del campionato è molto elevato. Purtroppo noi siamo l'unica italiana".