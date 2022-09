Mourinho presenta la gara di Udine: "Sarà dura, Dybala è a disposizione"

Il tecnico portoghese promuove l'ipotesi difesa a quattro: "La Roma può passare a quattro sempre e contro la Juve lo abbiamo fatto"

La Roma non vuole fermarsi. Dopo il successo per 3-0 sul Monza nel turno infrasettimanale, la terza vittoria e il quarto risultato utile in altrettanti incontri in questa Serie A, i giallorossi saranno di scena domani alla 'Dacia Arena' di Udine con l'obiettivo di mantenere la vetta della classifica.

Una partenza positiva che ha regalato al tecnico dei giallorossi José Mourinho il 'Coach Of The Month' di agosto, premio assegnato tenendo in considerazione le giornate dalla 1ª alla 4ª della Serie A TIM 2022/2023.

Lo 'Special One' ha parlato in conferenza stampa per presentare i temi della gara contro i bianconeri friulani allenati da Sottil.

"Sarà una partita difficile, contro una squadra intelligente e furba, che sa gestire i tempi della partita e ha molta esperienza”.

L'ultimo arrivato Camara si accomoderà inizialmente in panchina.

"Camara non ha i 90' delle gambe e deve ancora imparare bene i nostri dettami tattici. E’ un giocatore di qualità che ci aiuterà molto, però domani partirà dalla panchina".

La situazione infortuni.

"El Shaarawy, Kumbulla, Darboe, Zaniolo e Wijnaldum non ci sono. Dybala sta bene".

Le sanzioni inerenti al Financial Fair Play.

"Non penso che ci siano due pesi e due misure. E’ un meccanismo che penalizza chi lo vuole fare in un modo virtuoso. In modo indiretto protegge quelli che non lo fanno in modo virtuoso e le squadre che sono già delle potenze".

"Io alleno e alleno con piacere, ma è dura. Con qualche milione in più la Roma sarebbe in condizione di sognare. Per pochi milioni siamo condizionati ed è molto più difficile poter arrivare, nonostante il lavoro di Pinto che è stato brillante. Mi piacerebbe avere ancora Veretout e Felix o un altro difensore, ma siamo condizionati dal FFP. Però va bene e ci divertiamo uguale".

La gestione del pacchetto difensivo.

"La gestione era Smalling fuori contro il Monza. Adesso non c’è più gestione. In difesa non c’è un altro. Domani in panchina ci saranno Tripi e Keramitsis. Si può lavorare su Vina e Celik, ma un vero centrale non c'è".

"La Roma può passare a quattro sempre e contro la Juve lo abbiamo fatto".

L'ipotesi difesa a quattro.