Mourinho polemico verso la Premier League: "Stagione sbagliata sin dall'inizio"

Il tecnico del Tottenham contro la decisione di far iniziare la stagione delle due di Manchester in ritardo: "Dobbiamo dire che va tutto bene".

Dopo l’attacco neanche troppo velato di pochi giorni fa attraverso Instagram, José Mourinho è tornato a criticare aspramente la Premier League e la sua gestione dell’emergenza Covid-19.

Il tecnico del in conferenza stampa ha speso parole polemiche riguardo la decisione di far iniziare la stagione di e United con un turno di ritardo, quindi una partita in meno.

Il tema dei rinvii è tornato d’attualità dopo che la Premier ha deciso di sospendere le sfide tra City ed e tra Tottenham e negli scorsi giorni.

“È una stagione speciale che si gioca in circostanze speciali. Dobbiamo dire che è tutto corretto, perché se non lo facciamo è meglio non essere coinvolti. Credo che la stagione sia stata sbagliata sin dall’inizio. Perché far cominciare una stagione con due club che hanno una partita in meno è sbagliato. La stagione è iniziata a settembre e abbiamo saputo soltanto nell’ultima settimana di dicembre quando sarebbero state giocate le due partite. Ora è successo con altre partite. Ci sono tante cose ingiuste. E dobbiamo dire che sono giuste”.

Mourinho ha anche spiegato le ragioni per cui, nella sua idea, il rinvio della partita contro il Fulham è stato poco professionale da parte della lega.