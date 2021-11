Mourinho polemico con la Juve: "Un rigore ribattuto e l'altro no, indovinate quale"

Post al veleno di José Mourinho sul profilo Instagram. Lo 'Special One' non ha ancora digerito la sconfitta di misura sul campo della Juventus e a distanza di due settimane torna a parlare degli episodi che hanno deciso la sfida dell'Allianz Stadium. In particolare, il portoghese ricorda il calcio di rigore fallito sul risultato di 1-0 per i bianconeri da Jordan Veretout.

Mourinho ha pubblicato su Instagram lo scatto dell'istante dell'esecuzione del centrocampista francese e quello del calcio di rigore di Paulo Dybala nella sfida di Champions League di ieri sera contro lo Zenit, terminata 4-2, fallito dall'argentino e poi ripetuto per l'ingresso nell'area di rigore nel momento della conclusione di alcuni calciatori del club russo.

"Un rigore è stato fatto ribattere, un altro no. Indovinate quale" ha scritto Mourinho.

Questa volta, il portoghese utilizza il profilo Instagram per lanciare una frecciatina alla Juventus e criticare l'operato dell'arbitro in occasione del big match dell'ottava giornata del campionato di Serie A.

Una sconfitta che evidentemente Mou non ha ancora archiviato e che ancora brucia per scelte arbitrali a suo modo di vedere non corrette che hanno penalizzato i giallorossi.