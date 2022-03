Mourinho pronto ai playoff Mondiali: "Forza Portogallo, andiamoci"

Si avvicinano a grandi passi i playoff Mondiali. Il 24 marzo, infatti, l'Italia, e non solo, scenderanno in campo per le semifinali degli spareggi, utili ad avanzare alla finale ed eventualmente al torneo qatariota di scena il prossimo autunno. In campo la Nazionale azzurra contro la Macedonia del Nord e il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro la Turchia.

Le due vincenti si affronteranno in finale, con Italia e Portogallo sulla carta favorite. Un match speciale, in caso dovesse avvenire, per José Mourinho, attualmente alla guida della Roma dopo aver fatto la storia con l'Inter. Grande amore anche da parte sua per la Penisola, ma tifo per la sua patria.

Mourinho ne ha parlato a DAZN, al termine della sfida vinta contro la Lazio per 3-0. Serissimo nel parlare del successo contro i biancocelesti, l'ex mister di Tottenham e Benfica si è sciolto parlando dei playoff Mondiali:

"Non bisogna dimenticare Turchia e Macedonia del Nord. Per noi la Turchia sarà difficile, nessuno può aspettarsi che io sia neutrale. Amo l'Italia, amo viverci e la ringrazio per quanto ho vissuto all'Inter e ora alla Roma, ma forza Portogallo. Andiamo lì".

Nel pronunciare il suo amore per il Portogallo, Mourinho si è tra l'altro battuto la mano sul petto, felicissimo nel ricordare a tutti il suo amore per la terra in cui è nato e dove ha ottenuto i suoi primi successi d'elite, ovvero i sei trofei conquistati con il Porto, di cui una Europa League e una Champions tra il 2003 e il 2004.

Portogallo, Turchia, Italia e Macedonia del Nord fanno parte del percorso C nei playoff europei per giocare i Mondiali 2022. Nell'A sono presenti invece Scozia, Ucraina, Galles e Austria, ma la sfida tra le prime due è stata rinviata per i ben noti motivi che stanno attraversando Kyiv e la nazione ucraina.

Nel B invece sono presenti Russia e Polonia, con i primi attualmente stoppati dalla FIFA, oltre a Svezia e Repubblice Ceca. Il 24 marzo si disputeranno dunque solamente quattro dei sei match inizialmente previsti.