Mourinho 'perdona' tutti: convocati Reynolds, Diawara, Villar e Borja Mayoral

E alla fine arrivò l'ora del perdono: dal Bodo al Bodo. Dopo la pesantissima sconfitta subita nella gara d'andata della fase a gironi di Conference League in Norvegia, infatti, Mourinho aveva escluso alcuni giocatori della Roma dalla lista dei convocati nelle successive partite di campionato.

Un segnale chiaro dell'arrabbiatura nei confronti di coloro che, secondo Mourinho, non si erano dimostrati all'altezza dell'occasione. Ora però il tecnico ha deciso di tornare sui propri passi reintegrando tutti.

Reynolds, Villar, Diawara e Borja Mayoral secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' sono stati regolarmente convocati per il ritorno contro lo stesso Bodo, ora resta da capire chi di loro andrà in panchina e chi invece si accomoderà in tribuna.

La Roma invece deve fare i conti con una pesante assenza dell'ultima ora, ovvero quella del terzino Vina che ha accusato un problema muscolare e non sarà della partita al pari di Lorenzo Pellegrini, alle prese con un fastidio al ginocchio. Entrambi sono in forte dubbio anche per la gara di campionato contro il Venezia.