Terzo infortunio di natura muscolare in appena sei partite per i giallorossi: l’ipotesi peggiore è che torni dopo la sosta, a inizio ottobre.

Una trasferta da dimenticare. Quella della Roma di José Mourinho in Bulgaria è stata una serata che il tecnico portoghese e i suoi dovranno dimenticare al più presto. Dopo il pesante ko contro l'Udinese dell'ultimo turno di Serie A, lo 0-4 rimediato alla Dacia Arena, i giallorossi non sono riusciti a rialzare la testa e tornare al successo per partire col piede giusto nel girone di Europa League.

Ma oltre alla seconda sconfitta di fila, maturata nei miuti finali, la Roma e il suo allenatore deve fare i conti con un altro guaio, l'infortunio di Nicola Zalewski. Il laterale ha riportato un problema al flessore sinistro al termine dei 90 minuti, disputati interamente dal giovane calciatore, sul campo del Ludogorets.

Come riferisce 'Il Tempo', i primi esami hanno scongiurato un infortunio grave: potrebbe trattarsi di un affaticamento, ma solo i prossimi accertamenti stabiliranno i tempi di recupero. Di certo Zalewski non ci sarà lunedì sera ad Empoli, nel posticipo della sesta giornata di Serie A.

L'infortunio dell'italo-polacco fa scattare l'allarme in casa giallorossa: si tratta del terzo stop di natura muscolare per la Roma da inizio stagione dopo le lesioni subite da Kumbulla ed El Shaarawy nella gara con il Monza.

Un dato che non passa inosservato se si considerano le sole sei partite ufficiali (5 in Serie A e una in Europa League) disputate finora dai giallorossi.

Mourinho attende l'esito degli esami strumentali per capire quando avrà nuovamente a disposizione Zalewski: l’ipotesi peggiore è che torni dopo la sosta, a inizio ottobre.