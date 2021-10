Pellegrini espulso, Mourinho promette battaglia: "Dobbiamo fare di tutto"

Il tecnico della Roma è soddisfatto per la vittoria contro l'Udinese, ma arrabbiato per il rosso: "Proverò a capire i meccanismi legali in Italia".

Quattro vittorie su cinque in campionato e dodici punti in classifica. Roma al top in Serie A e pronta a sfidare la Lazio nel Derby, con l'intenzione di allontanarsi ulteriormente dai biancocelesti in classifica. Nella stracittadina non ci sarà però Lorenzo Pellegrini, espulso contro l'Udinese.

Nonostante Mourinho sia soddisfatto per la vittoria contro i bianconeri, deve fare i conti con l'assenza di Pellegrini per un secondo giallo che ha visto i giocatori protestare vibratamente. Il rosso ha portato l'allenatore portoghese ad esprimersi in maniera abbastanza netta al termine della gara.

A DAZN, Mourinho non le ha mandate a dire:

"Vorrei conoscere se ci sono dei meccanismi legali per farlo giocare, dobbiamo fare di tutto perché ho tanti dubbi. Non posso dirti se gioca domenica perché non conosco i meccanismi legali".

Detto di Pellegrini, Mourinho commenta il successo contro l'Udinese:

"Dopo una sconfitta la partita dopo è una gara più difficile dal punto di vista emotivo. I primi 35 minuti sono stati quelli con più qualità con cui abbiamo giocato in questo campionato. Controllo totale della partita contro una squadra difensivamente bene organizzata. Tre punti meritati".

Qualche parola anche su Calafiori:

"Ha giocato meglio dell'ultima partita perché ha rischiato di più, mentre prima aveva fatto solo le cose basiche. Oggi una fantastica azione per il gola. Deve avere più fiducia in sé, non si deve spaventare per piccole cose o chiedere il cambio con la prima sensazione negativa. Deve essere più uomo, ha un cuore veramente giallorosso e grande".

Nella giornata di venerdì, così come quella di sabato, la Roma proverà a riavere Pellegrini: in caso contrario, Derby senza l'uomo più di questo avvio stagionale.