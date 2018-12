Mourinho out, Pogba festeggia: "Si è messo contro il giocatore sbagliato"

Guerra aperta. A seguito dell’esonero di Jose Mourinho dal Manchester United , Paul Pogba avrebbe sbandierato ai compagni la propria vittoria personale sullo Special One. Un rapporto d’amore ma principalmente d’odio, deterioratosi sempre di più nel tempo.

Il centrocampista francese ha sottolineato la sua felicità per l’addio di Mourinho festeggiando con alcuni compagni nello spogliatoio e lasciandosi andare a una considerazione sul portoghese, come riportato dal ‘Sun’.

“Pensava di poter prendere in giro me e mettere i fan contro di me. Si è messo contro il giocatore sbagliato ”.