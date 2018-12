Mourinho lascia, l'aeroporto di Manchester scherza: "Quanti voli per il Portogallo abbiamo?"

Dopo la sconfitta contro il Liverpool che ha portato il Manchester a distanza siderale dalla vetta, Mourinho e lo United si sono separati.

Se ne parlava da diverse settimane, ora è diventato veramente ufficiale. Josè Mourinho ha lasciato il Manchester United in seguito all'ennesimo k.o stagionale in Premier League. Nonostante la qualificazione, risicata, agli ottavi di Champions League, la difficile situazione di campionato ha portato le parti a separarsi.

Does anyone know how many departures we have to Portugal today? ⚽🇵🇹✈ — Manchester Airport (@manairport) 18 dicembre 2018

E' sicuramente una notizia importante, in positivo o in negativo, per i tifosi del Manchester United, ora come ora aggrappati a Carrick, almeno fino a quando non verrà scelto un nuovo allenatore. Conte e Zidane in pole per allenare i Red Devils, ma a fare da padrone è sopratutto l'addio di Mourinho. Come ovvio.

Sul web non si parla d'altro e diverse aziende e istituzioni hanno voluto dire la propria a proposito dell'addio di Mourinho. Ad esempio Pizza Hut, catena di ristorazione statunitense che ha scherzato su twitter: "Ci ha inviato il suo curriculum, vedremo...".

A divertire alcuni e fare imbestialire allo stesso tempo altri (i tifosi del Manchester United sentitisi presi in giro) ci ha pensato l'aeroporto di Manchester, anch'esso protagonista via twitter. Senza nominare Mourinho, ma comunque rivelando un chiaro riferimento all'ormai ex allenatore dei Red Devils.

"Qualcuno sa quante partenze per il Portogallo abbiamo oggi" il messaggio pubblicato dal profilo ufficiale dell'aeroporto di Manchester, tempestato di insulti da parte dei tifosi dello United e retwittato invece dai fans avversari o da chi, semplicemente, si è divertito nel leggere il riferimento a Mourinho.

L'esonero di Mourinho porta ora al toto futuro del tecnico, che con lo United ha conquistato tre titoli in due anni e mezzo. C'è chi parla di ritorno in Spagna e chi di un 2.0 all'Inter. Chi vivrà vedrà.