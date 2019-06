Mourinho, indizi sul suo futuro: "Voglio vincere in un campionato diverso"

Mourinho: "Dopo aver vinto in 4 campionati diversi mi piacerebbe farlo altrove. Mi sono guadagnato il diritto di scegliere".

Lasciato il , Josè Mourinho non ha ancora trovato una nuova panchina sulla quale allenare e cercare di arricchire il proprio palmares personale.

Ai microfoni di Eleven Sports lo Special One ha parlato di questo suo periodo senza calcio, specificando che lo stop gli è servito per migliorare determinati aspetti del suo modo di lavorare.

"Ho approfittato di questo periodo per progettare il futuro, dare un volto diverso al mio lavoro, migliorare il mio staff tecnico, ma il tutto senza perdere quello che sono. Sono arrivato a determinati livelli restando sempre me stesso, ma voglio anche migliorare e rimettermi in gioco".

Dopo aver vinto in 4 campionati diversi gli piacerebbe poter vincere in un quinto campionato europeo. Gli indizi portano in o in .

"Mi piacerebbe vincere in un campionato diverso dopo averlo fatto in 4 paesi ( , , ed ) o vincere la con un terzo club. Andrò dove mi propongono un progetto invitante, che non vuol dire per forza vincente. Se un club dovesse chiamarmi e dire che non ha le condizioni per vincere ma che con me vorrebbe crearle, potrei anche accettare".

La scelta spetterà ovviamente a lui. Il suo palmares gli permette di poterlo fare.