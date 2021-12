Mourinho in Coppa d'Africa? La Nigeria ci ha provato: "Abbiamo parlato con lui"

José Mourinho in Coppa d'Africa. Lo scenario fa sorridere, non foss'altro perché il portoghese è sotto contratto con la Roma e la competizione inizia tra poco più di due settimane. Eppure l'idea c'è stata. Ed è arrivata direttamente dalla Nigeria, che sì, ha tentato il colpo grosso.

A rivelarlo all'emittente televisiva nigeriana 'This Nigeria' è stato Amaju Pinnick, presidente della Federazione locale. Tutto confermato, nessuna divagazione: la Nigeria ci ha provato con Mourinho.

"Ne abbiamo discusso. Non posso dire che non abbiamo parlato con lui: lo abbiamo fatto. Anche il nostro Ministro dello Sport ha parlato con lui. Credo non ci sia nulla di sbagliato".

La volontà della Nigeria era quella di affidarsi a Mourinho solo per la Coppa d'Africa, con una sorta di contratto a tempo. Niente da fare, però: l'allenatore della Roma ha declinato la proposta delle Super Eagles, che attualmente si ritrovano ancora senza commissario tecnico dopo l'esonero di Gernot Rohr di una decina di giorni fa.

A sedersi sulla panchina della Nigeria, quindi, potrebbe essere ora José Peseiro. Ovvero un altro portoghese. Ex Porto e Sporting, ed ex vice di Carlos Queiroz sulla panchina del Real Madrid, è attualmente disoccupato dopo aver lasciato il Venezuela ad agosto. Non sarà Mourinho, ma sta già scaldando i cuori dei nigeriani.