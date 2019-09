Mourinho-Ilaria D'Amico, siparietto finito male: il portoghese se ne va

Momenti di imbarazzo a Milano: José Mourinho ha lasciato il palco mentre la conduttrice del The Best FIFA, Ilaria D'Amico, gli chiedeva di restare.

Siparietto finito male durante la cerimonia per il FIFA The Best 2019 a La Scala di Miliano. I protagonisti sono stati Ilaria D'Amico, conduttrice dell'evento insieme a Ruud Gullit, e Josè Mourinho.

La giornalista di 'Sky Sport' ha invitato il tecnico portoghese a restare con lei sul palco e si è rivolta a Mourinho con una battuta sulla top 11 appena premiata.

"Chi potrebbe allenare questa squadra?"

Il portoghese inizialmente è stato al gioco rispondendo a tono.

"Un allenatore disoccupato come me o Fabio Capello o qualcun altro, perché non si possono allenare due squadre allo stesso tempo".

Quando però la D'Amico, col sorriso sulle labbra, ha sottolineato come Mourinho sia attualmente disoccupato il tecnico portoghese ha abbandonato il palco visibilmente infastidito mentre la conduttrice lo pregava di restare senza successo.