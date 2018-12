Mourinho guarda avanti: “Avrò un futuro anche senza Manchester United”

Mourinho parla per la prima volta dopo la decisione del Manchester United di esonerarlo: “Adesso voglio solo vivere la mia vita”.

La decisione del Manchester United di esonerare José Mourinho, ha certamente rappresentato una delle notizie più clamorose in assoluto di questo finale di 2018.

Il club dei Red Devils, deluso dai risultati ottenuti sin qui in stagione dalla squadra (lo United è solo sesto in campionato distanziato di ben 19 punti dalla capolista Liverpool), ha scelto di dare una svolta alla sua annata, allontanando lo Special One e affidando la sua panchina ad Ole Gunnar Solskjaer.

Mourinho, intercettato a Londra da un giornalista di Sky Sports, non ha voluto inizialmente commentare quanto successo nelle ultime ore.

“Posso fare una passeggiata o no? Non ho nulla da dire, mi conosci. Se vuoi camminare con me andiamo a Battersea, per me non ci sono problemi”.

Successivamente lo Special One si è aperto, spiegando come è pronto a guardare avanti.

“Potremmo parlare di tante cose buone e di altre meno buone, ma non è da me. E’ finita, il Manchester United avrà un futuro senza di me ed io avrò un futuro senza lo United. Io sono sempre stato critico nei confronti dei tecnici che parlano dettagliatamente di cosa è successo e di chi è la colpa, io non sono fatto così”. L'articolo prosegue qui sotto

Mourinho non si sbilancia sul futuro, adesso è concentrato solo sulla sua vita lontano dallo United.