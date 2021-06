Mourinho sulla Francia: "Se non vince è un fallimento", arriva la risposta di Deschamps

José Mourinho e Didier Deschamps non se le mandano a dire, tra prospettive della Francia e recenti risultati del Tottenham.

Con l'inizio imminente degli Europei, non mancano i pronostici da parte di tifosi e addetti ai lavori sulla principale candidata alla vittoria finale. La Nazionale più gettonata in questo senso è la Francia, campione del mondo in carica e con una rosa importante sul piano qualitativo e quantitativo.

Ne è convinto anche l'attuale allenatore della Roma José Mourinho che nel suo editoriale sul Sun ha fatto un pronostico alla sua maniera.

"La Francia ha tre squadre praticamente, non ha punti deboli. Devono vincere, altrimenti sarà un fallimento. Quando hai Mbappé non puoi non pensare di vincere".

Una dichiarazione che ha suscitato la reazione del ct della Francia Didier Deschamps, altrettanto provocatorio in un'intervista rilasciata all'emittente francese Telefoot.

"José... ho pensato lo stesso del suo Tottenham, ma alla fine non è andata come previsto".

"José, je pensais la même chose de son équipe de Tottenham, mais ça ne s'est pas passé comme prévu🤣"



Didier Deschamps réagit avec humour sur la déclaration de Mourinho concernant le statut d'ultra-favori de l'Equipe de France pour l'Euro pic.twitter.com/fKASWJWo5z — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 6, 2021

Deschamps si riferisce naturalmente all'ultima stagione, iniziata dallo Special One sulla panchina del Tottenham e chiusa in anticipo con l'esonero.

Un attestato di stima da parte di Mourinho, ma comunicato con il suo ormai noto stile dialettico e che la Francia cercherà di non deludere trionfando agli Europei.