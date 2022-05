Mou mago di Coppa: finali europee raggiunte con 4 squadre diverse

Ancora lui. Un'altra finale continentale raggiunta da Josè Mourinho in carriera: verrebbe quasi da chiamarlo 'The Special Four', perchè vi è riuscito con 4 squadre diverse.

4 - José Mourinho è il primo allenatore a raggiungere la finale di una grande competizione europea con quattro squadre differenti: Porto (Coppa UEFA & Champions League), Inter (Champions League), Man Utd (Europa League) e Roma (Conference League). Unico.#RomaLeicester https://t.co/YLvOSHju8A — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) May 5, 2022

Col successo sul Leicester il portoghese ha tagliato lo speciale traguardo guidando la Roma, aggiungendolo ad un elenco già ricco e prestigioso: Mou era arrivato in finale di Champions al timone di Porto ed Inter nel 2004 e 2010 e in quella di Europa League quando nel 2017 guidava il Manchester United, nonchè in Coppa UEFA sempre allenando i lusitani nel 2003. Vincendole tutte.

Adesso un'altra soddisfazione, che lo stesso Josè e i tifosi giallorossi si augurano di trasformare in gloria: il 'pass' per Tirana, dove il 25 maggio la Roma contenderà la prima edizione della Conference League al Feyenoord.

LE FINALI EUROPEE DI MOURINHO