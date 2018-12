Mourinho esonerato, Pogba al veleno con un tweet: "Date un titolo a questa foto"

L'esonero di José Mourinho come tecnico del Manchester United è sicuramente la notizia del giorno: il portoghese paga il pessimo rendimento in Premier League, dove i 'Red Devils' si trovano al sesto posto, a 19 punti dal Liverpool capolista.

Per lo 'Special One' tanti i problemi avuti in questo inizio di stagione, compreso il rapporto poco idilliaco con Paul Pogba, troppo spesso lasciato in panchina e pizzicato per qualche atteggiamento e comportamento poco professionale.

All'ufficialità dell'addio di Mourinho, l'ex centrocampista della Juventus si è lasciato andare con un tweet ironico, poi cancellato: "Date un titolo a questa foto". Nonostante il provvedimento istantaneo, i pochi caratteri hanno fatto il giro del mondo in pochi minuti e la frittata era ormai bella che pronta.

What do you make of Pogba's reaction to Mourinho's dismissal?



He deleted this tweet shortly after it was published.



Follow updates and reaction after Jose Mourinho is sacked as @ManUtd manager here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/NPdXOp3IOJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) 18 dicembre 2018