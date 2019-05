Mourinho esalta Klopp: "Non è come altri che si piangono addosso"

Certe volte può bastare una partita per ribaltare completamente un'opinione. Ed è ciò che è successo a José Mourinho che, dopo qualche punzecchiatura a Jurgen Klopp, in studio a 'BeIn Sports' si è lasciato andare a un'esaltazione totale del collega al termine di - .

"This is about him. This is a reflection of his personality, don't give up, his fighting spirit."



"Everything i think today is about Jurgen's mentality."



Jose Mourinho says Liverpool's incredible comeback tonight was down to their inspirational manager. 👊#beINUCL #LIVBAR pic.twitter.com/CzFrG05MjY