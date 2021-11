Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha risposto alle domande dei cronisti alla vigilia dell'incontro infrasettimanale di campionato contro il Bologna.

Partita nella quale lo Special One non avrà a disposizione Cristante e Pellegrini a centrocampo, un'emergenza che però non lo spaventa.

"Serve una mentalità forte, un gruppo che vuole fare bene. C'è chi non gioca molto come Diawara e lavora molto in settimana con questa professionalità. Chi gioca lo fa con grinta, con amicizia.

Lo stesso Kumbulla che entra per giocare solo un minuto, ma è riuscito a fermare una giocata pericolosa marcando un gigante come Milinkovic. È uscito felice perché ha fatto qualcosa per la squadra".

La sfida del Dall'Ara è anche l'occasione per Mourinho di incontrare un vecchio amico: Sinisa Mihajlovic.

"Lui è un grande amico di un mio amico (Dejan Stankovic, ndr), quindi di conseguenza diventa amico mio. SIamo personaggi pubblici, quando facciamo cose positive abbiamo un'influenza positiva su tante gente.

Sinisa ha avuto un influenza molto positiva su molte persone che purtroppo hanno avuto il suo stesso problema. Ha dimostrato un coraggio incredibile, è facile essere solidali con la sua lotta. Non si è mai nascosto e ha deciso di continuare a lavorare, è un esempio incredibile. Sono io che devo ringraziarlo per il coraggio trasmesso".

Sulle possibili alternative a centrocampo, il portoghese non ha voluto dare indizi sulle sue scelte contro i rossoblù.

"Vediamo se possiamo recuperare Cristante e Villar o uno dei due. Sono fuori da 13-14 giorni e non hanno alcun sintomo, si stanno allenando benissimo in isolamento. Stiamo aspettando di capire se possono essere della partita".